La nave della ong tedesca Sea Watch, con i 211 migranti salvati in acque internazionali, è arrivata a Porto Empedocle (Agrigento) e per lo sbarco si attende l’esito di un tampone, al quale è stato sottoposto uno

dei migranti che non sta bene.

Restano quindi a bordo sia gli stranieri che l’equipaggio, su disposizione dell’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera.

