Tragica domenica di mare: un morto annegato a Cefalù, una dispersa a Balestrate

Prima domenica d'estate finita in tragedia in provincia di Palermo. A Cefalù oggi, intorno all'ora di pranzo, un uomo, Santo Durante di 55 anni, è morto dopo essersi tuffato in mare. È apparso subito in difficoltà alle persone presenti in spiaggia ed è stato soccorso e trasportato a riva ma le condizioni sono apparse gravissime.

Sulla tragedia stanno indagando gli uomini della Capitaneria di Porto. Il mare, oggi, in provincia di Palermo, è stato parecchio agitato.

Dalla parte opposta, a Balestrate, un ragazzo si è tuffato per un bagno ma la forte corrente lo stava trascinando al largo. Fortunatamente è stato soccorso e salvato. Lo stesso avrebbe poi detto di essere in compagnia di una ragazza che però non è più tornata a riva. Immediate le ricerche da parte della polizia e dei mezzi della guardia costiera.

