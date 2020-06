Messina, da domani partono i lavori per la messa in sicurezza di via Consolare Pompea

A Messina da domani partono i lavori per la messa in sicurezza della via Consolare Pompea dove ha perso la vita recentemente la motociclista Milena Visalli.

Dopo l’intervento del prefetto già nel corso della scorsa estate, quando si registrarono in poche settimane tre incidenti mortali che coinvolsero giovanissimi, Palazzo Zanca decise degli interventi, fra i quali la posa di un cordolo sormontabile lungo la mezzeria, ma non sono stati realizzati.

Proprio Oggi la prima commissione consiliare ,presieduta da Libero Gioveni, Aveva chiesto una accelerazione immediata e vuole sapere come mai, dopo un anno, ancora nulla si sia fatto. Fra le proposte emerse in commissione anche quella di realizzare una campagna di sensibilizzazione sui pericoli della strada attraverso la Messina Social City. Da domani quindi il via ai lavori che prevedono la posa dei cosiddetti “defleco” al centro della strada, quindi non un cordolo continuo.

