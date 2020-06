Crediti per migliaia di euro, imprenditore di Messina si incatena davanti all'Atm

Si incatena davanti ai cancelli dell'Azienda trasporti reclamando un credito di oltre ottantamila euro. È quanto ha fatto questa mattina Fortunato Stramandino responsabile di una ditta di pulizie di Messina, la Louis Srl che ha prestato servizio all'Atm per un anno.

Il credito è inserito in quella lista infinita di debiti che ammontano a 20 milioni e che ha lasciato la vecchia Atm in liquidazione. Stramandino vanta credito per altre amministrazioni che sfiorano il mezzo milione di euro. Ad incontrare l' imprenditore manifestandosi la propria solidarietà il presidente di Atm Spa, Pippo Campagna.

