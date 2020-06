Incidente sulla Alcamo-Trapani, tir si schianta sullo spartitraffico: morto il conducente

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Il conducente di un mezzo pesante è morto a causa di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A29 dir Alcamo-Trapani, nel territorio di Calatafimi, in direzione Trapani.

Il tir per cause in corso di accertamento è finito sulla barriere spartitraffico, al chilometro 13. Sul posto è presente il personale dell’Anas per la gestione della viabilità, che al momento defluisce sulla sola corsia di marcia.

È il terzo incidente mortale nel giro di pochi giorni sull'isola, nella notte di domenica a Palermo il 17enne Agostino Cardovino è stato investito e ucciso mentre attraversando la strada in viale Regione Siciliana all’altezza di MediaWorld.

Una vittima anche nel Siracusano: intorno alle 2 di domenica notte tra Fontane Bianche e Avola, a perdere la vita è stato il 22enne Salvo Mauceri di Avola, che, dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito sull'asfalto L’impatto non gli ha dato scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita

