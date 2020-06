Messina, salta la chiusura dello svincolo di Giostra: servirà un nuovo vertice

Incredibile ma vero. Dopo un Comitato operativo per la viabilità in Prefettura, un successivo sopralluogo sul campo e un’altra riunione, stamani al Cas, lo svincolo di Giostra a Messina non chiuderà. Rimane tutto così com’è.

Con buona pace di comunicati, note che superano i comunicati, annunci, cartine, progetti e modifiche alla circolazione veicolare. Non c’è unità d’intenti tra i soggetti deputati a decidere. Quindi, necessario un nuovo vertice in Prefettura.

Una cosa è certa: anche il prossimo weekend le interminabili code da Villafranca e da Boccetta saranno inevitabili.

