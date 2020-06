Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Lavaggi a Catania. Lo scontro è stato tra un camion e un’auto. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il camion non avrebbe visto l’utilitaria al semaforo e l’avrebbe travolta.

L’uomo alla guida dell’auto è stato ricoverato in ospedale; la moglie che si trovava sul sedile accanto al guidatore è morta sul colpo. La magistratura ha aperto un’inchiesta.

