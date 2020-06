Appalti truccati, la Uiltrasport Messina: "Non si generalizzi sparando nel mucchio"

Corruzione, falsità ideologiche, turbativa d’asta, truffe e altri reati emergono da un’indagine coordinata dalla Procura di Messina e condotta dalla Dia peloritana in merito ad appalti relativi alla sicurezza della rete viaria di competenza del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Sul caso è intervenuta la Uiltrasporti Messina.

"Il Consorzio Autostrade Siciliane balza alla cronaca nuovamente per episodi legati ad appalti e corruzione. Adesso non si generalizzi sparando nel mucchio sui tanti lavori del Cas che sono le prime vittime di un carrozzone che necessita di un radicale cambio passo - dichiarano Michele Barresi e Angelo Passari della UIltrasporti Messina - e che hanno più volte scioperato per reclamare una trasformazione radicale ed il rilancio dell’ente".

"Il susseguirsi di gravi fatti giudiziari e i troppi cantieri infiniti descrivono un Ente che così strutturato, con un management troppo spesso non all’altezza, finisce per non dare garanzie future ai lavoratori già da tempo penalizzati e ai milioni di utenti siciliani - concludono Barresi e Passari - e per questo invitiamo la politica regionale a procedere nella trasformazione del Cas in ente pubblico economico dando in aula il via definitivo al disegno di legge presentato dall’assessore Marco Falcone da poco approvato in giunta regionale - che può ridare slancio a nuovi investimenti e finalmente ad una gestione virtuosa della cosa pubblica".

