Assenteismo a Piazza Armerina, dipendenti comunali al mercato invece che al lavoro: 69 indagati

A Piazza Armerina, in provincia di Enna, il mercato settimanale si svolge di giovedì. E di giovedì il Comune si svuota parzialmente dei propri dipendenti.

La coincidenza è finita nel mirino delle Fiamme gialle, che, coordinate dalla procura della repubblica del capoluogo nella persona capo Massimo Palmeri e del Salvatore Interlandi, hanno ottenuto dal Gip un provvedimento cautelare nei confronti di 18 persone.

Per 13 è stata disposta la sospensione dai pubblici uffici per sei mesi (più cinque di obbligo di firma), mentre i segnalati alla Procura sono in tutto 69. Di questi ultimi 54 sono dipendenti comunali, ovvero un terzo di tutti i dipendenti, e 14 impiegati nei cantieri di servizio

