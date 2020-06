Messina, consegnati i locali della scuola Gaetano Martino

Sono stati consegnati questa mattina i locali della Scuola Gaetano Martino di Messina. Grazie alla sinergia tra l’amministrazione, i tecnici comunali e la ditta che ha eseguito i lavori, è stato possibile ottenere un risultato straordinario, restituendo alla città, un plesso ristrutturato e all’avanguardia, in linea con i moderni parametri di sicurezza.

Erano presenti alla consegna dei locali il Vice Sindaco Salvatore Mondello, l'Assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Vincenzo Trimarchi, la Vicepreside M. Concetta Todaro, il direttore dei lavori ing. Dario Cascone, l'arch. Rosa Antonuccio e il titolare della ditta aggiudicataria, Tindaro Chiofalo.

L’Istituto è stato oggetto di interventi di adeguamento impianti e manutenzione straordinaria, realizzati con Fondi Masterplan (900.000 euro), a seguito di apposito bando.

“Accolgo sempre con estrema gioia notizie come questa – ha dichiarato il Vice Sindaco – perché danno respiro alla comunità scolastica e al contempo rappresentano il frutto di un lavoro costante nel tempo, di cui spesso dall’esterno la città non ha la percezione. Dietro la consegna di un plesso, c’è sempre un lavoro incessante che va dal reperimento fondi, spesso complicato, al superamento di tutte le criticità di tipo tecnico e burocratico, ma la sinergia vince sempre! In un contesto di condizioni desolanti, come quello dell’edilizia scolastica al tempo del nostro insediamento, essere riusciti a pianificare i lavori di buona parte del patrimonio immobiliare scolastico, consegnare plessi, lavori e soprattutto ad avere puntuale contezza sulle condizioni di sicurezza di tutti gli edifici, non può che essere motivo di grande orgoglio per me. Per questo ringrazio i colleghi di Giunta ed i tecnici comunali per la collaborazione. Adesso accelereremo su altri fronti, con la determinazione di sempre, per consegnare alla città risultati e speranza nel futuro!”.

© Riproduzione riservata