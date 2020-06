Incidente a Giardini Naxos, 19enne muore dopo lo schianto tra auto e scooter: grave una ragazza

Un giovane di 19 anni ha perso la vita a Giardini Naxos stanotte in un incidente stradale. La vittima è Giuseppe D'Amico, di Giardini, che viaggiava su uno scooter insieme ad una ragazza, ora ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Taormina e che nella tragica circostanza ha riportato anche un politrauma.

L'incidente mortale si è verificato intorno alle ore 01.30 di notte, quando D'Amico viaggiava all'altezza della strada statale 114 su un Piaggio Beverly e qui si è scontrato con un'autovettura. L'auto, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, procedeva sulla statale in direzione Messina-Catania ed il conducente avrebbe compiuto una manovra per immettersi sul lungomare di Giardini, quando in direzione opposta, nello stesso momento, sarebbe sopraggiunto lo scooter guidato da D'Amico.

Ad avere la peggio è stato il 19enne, insieme al quale c'era come detto una ragazza. D'Amico è giunto all'ospedale di Taormina in condizioni critiche e si è spento poche ore dopo il ricovero. Vano si è rivelato ogni tentativo dei medici di salvargli la vita.

© Riproduzione riservata