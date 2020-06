"Migranti in fuga dalla ex caserma di Messina", paura tra i residenti

Nella giornata di ieri 100 migranti circa hanno fatto ingresso nella ex struttura militare di Bisconte a Messina ma pare che alcuni di loro siano fuggiti, creando tensione tra i residenti. Ne danno notizia i consiglieri Alessandro Cacciotto e Libero Giovani in una nota.

"Raccogliamo la preoccupazione dei residenti - dichiarano i consiglieri - e invitiamo per questo sia la Prefettura che l’Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, a verificare se la situazione lamentata da qualche residente non sia tale da suggerire l’adozione di qualche provvedimento".

I due consiglieri ritengono che se da una parte va garantita l’accoglienza, dall’altra è doveroso garantire la sicurezza dei residenti. "L'ex caserma di Bisconte dovrebbe essere riconvertita diventando un centro polifunzionale, sportivo, ricreativo, culturale da consegnare alla città garantendo, nel contempo in altro sito, il diritto all’accoglienza".

