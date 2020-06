Traffico di stupefacenti a Messina, cinque condanne in appello

Era il 22 novembre 2013 quanto nella rete dell'Arma finì il corriere catanese Santo De Luca, all'epoca 48enne, sorpreso in via Taormina a Messina dai militari del Nucleo radiomobile dopo essere stato notato mentre scendeva da un pullman delle autolinee Sais proveniente da Catania. In un trolley trasportava 8,4 chili di marijuana e altri 45 grammi di cocaina.

Fu arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e partirono indagini approfondite che stabilirono non si trattasse di un episodio isolato. Messi a posto tutti i tasselli, si scoprì una rete dedicata al traffico di droga. Dopo sette anni, si è celebrato il processo di secondo grado. A De Luca rideterminata la pena e inflitta una condanna a 6 anni e 42mila euro di multa (in continuazione con altra sentenza del 2015), così come a Lorenzo Sanfilippo e Calogero Scaravilli, che incassano un anno di reclusione a testa e il primo anche la sospensione condizionale.

