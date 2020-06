Stromboli, via ai lavori per un nuovo sentiero: porterà fino a quota 400 metri

Al via da oggi i lavori sullo Stromboli, da parte dell' Azienda foreste demaniali, per la realizzazione di un sentiero che, partendo dal centro abitato, raggiungerà quota 400 sul vulcano. Questo sentiero sfrutterà, in parte, un camminamento già esistente.

I lavori sarebbero dovuti iniziare un paio di mesi fa ma la progettazione, predisposta dalla Forestale, non si è potuta concretizzare nei tempi previsti per via dell'emergenza sanitaria che ha bloccato tutto.

