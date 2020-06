Paura coronavirus a Santo Stefano di Camastra, due positivi e 23 in quarantena

L'incubo di un focolaio di coronavirus piomba a Santo Stefano di Camastra. Sono due i casi di positività registrati e 23 le persone in quarantena. C'è paura nel centro messinese, la città delle ceramiche, dopo la conferma che la coppia, marito e moglie, fossero affetti dal Covid-19. I due si trovano in isolamento.

L'Asl di Messina ha dato il via ad un'indagine epidemiologica per risalire ai contatti. La coppia sembra che fosse stata di recente al nord a trovare dei parenti. La ricostruzione però non è confermata.

© Riproduzione riservata