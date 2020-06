Messina, vigili urbani aggrediti al mercato Vascone: il commissario Giardina finisce in ospedale

Una brutta vicenda ha coinvolto questa mattina al commissario Giovanni Giardina e agli agenti di polizia municipale della sezione Annona, intervenuti questa mattina al mercato Vascone di Messinae nelle aree limitrofe, nell'ambito di un servizio anti abusivismo ambulantato.

Secondo una prima ricostruzione, durante un sequestro di merce, alcuni operatori ambulanti avrebbero posto resistenza e, durante le fasi concitate, Giardina è rimasto ferito alla testa dall'impatto col portellone sul quale stavano caricando la frutta.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. Giardina è stato portato al Pronto soccorso del Policlinico dove si trova in questo momento, ha riportato delle ferite e verrà sottoposto a tac. All'ospedale si è portata immediatamente l'assessore Dafne Musolino, che ha stigmatizzato la vile azione.

Messina, vigili urbani aggrediti al mercato Vascone. Musolino: "Episodio inquietante"

Uno dei due ambulanti coinvolti è stato già portato in caserma: verrà denunciato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Per entrambi potrebbe essere disposto il daspo urbano.

Per ricostruire l'accaduto verranno analizzate le immagini registrate dalla "body cam" in dotazione alla polizia municipale.

