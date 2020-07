Pace del Mela, evade dai domiciliari per andare dalla compagna: arrestato

I carabinieri di Pace del Mela, insieme ai colleghi della Stazione di Spadafora, hanno arrestato, in flagranza di reato, il 34enne Giulio Zizzo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione.

Quando i militari non hanno trovato l’uomo presso la sua abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, sono scattate immediate le ricerche che hanno consentito ai carabinieri di rintracciare il 34enne presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo.

Da accertamenti è emerso che l’uomo si era allontanato senza alcuna autorizzazione dall’abitazione per recarsi a Spadafora dalla compagna e, per giustificare l’assenza, si era successivamente presentato in ospedale dichiarando falsamente ai sanitari un malessere.

Pertanto, il 34enne è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione.

