Allarme Coronavirus rientrato a Santo Stefano di Camastra, negativi tutti i tamponi

Rientra l'allarme Coronavirus a Santo Stefano di Camastra, dove 23 persone erano finite in isolamento preventivo per essere entrate in contatto con una coppia rientrata dal Nord e risultata positiva al tampone.

L'esito dei test effettuati dall'Asl di Messina sui cittadini in isolamento infatti sono risultati tutti negativi. Restano contagiati solo marito e moglie rientrati dal settentrione.

«È stata completata nella tarda mattinata di oggi (ieri ndr), a cura del competente personale dell'Asp di Messina e con la sempre vigile presenza del locale Ufficiale Sanitario, la raccolta degli esame tampone eseguiti ad una platea di soggetti, a potenziale rischio, ben più ampia di quella delimitata e circoscritta relativa ai contatti interpersonali riconducibili ai due nostri concittadini positivi - aveva detto ieri il sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re -. Si è voluto, prudenzialmente, estendere ad un raggio più ampio di persone l'effettuazione dell'esame tampone proprio per porre in essere più utili ed efficaci iniziative di prevenzione e contrasto».

«Analogo criterio è stato adottato per le persone poste in quarantena ed isolamento. Immediatamente dopo ho provveduto a preallertare la competente struttura del Policlinico di Messina affinché la stessa si facesse carico di esaminare i tamponi nel più breve tempo possibile. Tanto le persone in quarantena quanto i due positivi stanno tutti benissimo con il solo potenziale rischio di mettere qualche chilo che magari renderà meno agevole la loro "prova costume"».

