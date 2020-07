A Palermo il biglietto unico per bus e treni, presto anche a Messina e Catania

Il biglietto unico integrato tra Amat e Trenitalia diventa realtà a Palermo. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo d'Orleans, con tutti i vertici dell'amministrazione Musumeci, di Trenitalia e del Comune.

Si tratta di un ticket unico per utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblici della città. Costerà 5 euro e 50 centesimi. Il biglietto unico sarà esteso anche a Catania e Messina. Dall'autobus alla metropolitana. In altre città è in vigore già da anni, nel capoluogo siciliano c'è stato, nel corso del tempo, qualche intoppo di troppo.

Una promessa però è stata mantenuta, come aveva anticipato lo scorso dicembre, proprio in città, l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, durante la presentazione dei risultati ad un anno della riapertura del passante.

«Con il biglietto unico semplifichiamo gli spostamenti dei cittadini e dei turisti consentendo un’esperienza di viaggio più intermodale. Il biglietto integrato contribuirà ad avere un futuro più sostenibile e sarà una valida alternativa al mezzo privato. Presto consegneremo alla Sicilia 43 nuovi treni per potenziare il servizio e i collegamenti», ha affermato l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono.

