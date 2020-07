Barcellona Pozzo di Gotto, 33enne arrestato per evasione e spaccio

I carabinieri della Stazione di Barcellona, hanno arrestato in flagranza di reato in quanto ritenuto responsabile dei reati di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il barcellonese Felice Roberto Chillari, 33 anni. L'uomo si trovava già relegato agli arresti domiciliari per droga – in quanto una vecchia conoscenza degli investigatori - ed era evaso dalla sua abitazione senza giustificato motivo, tanto che i militari dell'Arma durante un controllo per verificare l'osservanza degli obblighi, lo hanno sorpreso libero di circolare per strada.

Come se non bastasse, Felice Roberto Chillari una volta riportato nella sua abitazione – mentre gli stessi militari dell'Arma al comando del luogotenente Giovanni Silvestro stavano effettuando la perquisizione domiciliare di routine - ha tentato di disfarsi, lanciandolo da una finestra della stessa casa, di un pacchetto poi finito nella strada sottostante. Pacchetto che conteneva quattro involucri con dentro “marijuana” per un peso complessivo di circa 26 grammi.

I carabinieri, infatti, non si sono fatti trarre in inganno dall'azione dettata dal tentativo di disfarsi del misterioso involucro che una volta recuperato – così come sospettato - conteneva la sostanza stupefacente suddivisa in quattro dosi. Fallito il tentativo di nascondere elementi che nano fatto scattare una seconda contestazione di reato, l'uomo nell'attesa dell'udienza di convalida e del successivo processo per direttissima è stato confinato nuovamente agli arresti domiciliari. Un rapporto completo sull'accaduto è stato inviato al giudice di merito perché lo stesso valuti anche un aggravamento della misura cautelare in atto.

Oltre alla sostanza stupefacente, durante la perquisizione domiciliare, è stata sequestrata una bilancia elettronica.

© Riproduzione riservata