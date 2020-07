Dalla calcolosi al rischio di perdere un rene, l'odissea di un messinese al Papardo

Un “banale” calcolo renale, una prima operazione non riuscita all'ospedale Papardo, il rischio di perdere entrambi i reni. In mezzo la pandemia con tutte le conseguenze in tema di assistenza sanitaria “normale”, e la grande sofferenza per l'intervento errato scambiata... per coronavirus.

Poi finalmente l'operazione “riparatrice” all'ospedale Piemonte. È durata da gennaio a giugno l'odissea sanitaria di un professionista messinese, che solo da qualche giorno può dirsi pienamente ristabilito.

E che adesso, per tutto quello che ha subito, ha depositato in Procura una denuncia-querela, chiedendo che venga fatta chiarezza e che vengano individuate dalla magistratura eventuali responsabilità penali.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE