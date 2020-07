Ditta trancia tubo acqua a Messina, sospesa e poi riaperta erogazione nel quartiere Lombardo

Disagi idrici nella mattinata di oggi nella zona del quartiere Lombardo, a Messina, e in alcuni condomini limitrofi a via La Farina. La causa è stata spiegata dall’Amam. La sospensione era stata effettuata perché la ditta che stava svolgendo i lavori stradali nella via Don Blasco ha tranciato un tubo da 150 mm.

Per evitare che si svuotasse il serbatoio è stata chiusa l'uscita della distribuzione in tutta la zona. Riparata la linea, è stata riaperta l'alimentazione.

