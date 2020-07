Irregolarità in un'azienda di demolizioni a Roccalumera, denunciato il titolare

Ha interessato anche la zona jonica l’operazione “Oro Rosso” condotta giovedì in tutta la regione dal Compartimento di Polizia ferroviaria per la Sicilia, finalizzata a contrastare i furti di rame in ambito ferroviario e la ricettazione del costoso metallo.

I controlli hanno interessato, oltre che mirate tratte ferroviarie in cui in passato si sono verificate criticità con diversi furti e danneggiamenti, anche 23 siti di rottamatori, spesso veri e propri centri di trasformazione e ricettazione del metallo rubato. E durante una di queste verifiche che gli agenti della Polizia ferroviaria di Taormina insieme al personale del Corpo di Polizia Metropolitana di Messina hanno riscontrato anomalie in un’azienda di revisioni e demolizioni auto situata in contrada Piana a Roccalumera: durante gli accertamenti, infatti, è stato scoperto come i rifiuti presenti nel sito fossero erano stoccati difformemente da quanto previsto dalla relativa planimetria e distribuzione nei vari settori.

Ciò ha fatto scattare la denuncia in stato di libertà a carico del titolare, un uomo di 74 anni, che avrà adesso 30 giorni di tempo per ripristinare lo stato dei luoghi ed evitare, ottemperando alla prescrizione e con un’oblazione, il proseguimento dell’azione penale.

