Il valzer dei dirigenti, cambio della guardia in tre licei messinesi

Che il prossimo non sarà un anno scolastico come gli altri è ormai un dato di fatto, acclarato dalle contromisure in parte già stabilite, in parte da rivedere in corso d'opera, legate ad un'emergenza Covid da cui sarebbe delittuoso ritenersi usciti del tutto. Ancor più anomalo è stato l'anno scolastico appena concluso, tra lezioni a distanza, esami di Stato in mascherina e dietro barriere di plexiglass, licenze medie “online”.

Ma per alcuni istituti scolastici questo periodo verrà ricordato anche per altro. È tempo di cambio della guardia, infatti, in ben nove istituti scolastici della provincia, che dal 1° settembre avranno un nuovo dirigente scolastico. Tra questi, tre licei messinesi, con alcuni addii che, per quegli stessi licei e la storia che si portano dietro, segneranno, di fatto, un'epoca.

Cambieranno guida, in particolare, i licei La Farina-Basile, Archimede e Bisazza, dai quali andranno via, perché in pensione, i dirigenti scolastici Pucci Prestipino, Flavia Scavello e Anna Maria Gammeri. Nel capoluogo saluta anche il dirigente dell'istituto comprensivo Mazzini, Domenico Genovese. In provincia, invece, sono gli ultimi giorni da dirigente per Sauastita Guta (Istituto comprensivo di Roccalumera), Giovanna Di Salvo (Santo Stefano di Camastra), Bianca Fachile (Torrenova) e Venera Maria Simeone (Torricelli di Sant'Agata di Militello).

