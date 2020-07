Ocean Viking autorizzata a sbarcare a Porto Empedocle, il sindaco: "Danno d'immagine"

La Ocean Viking, con a bordo 180 migranti, è stata autorizzata a sbarcare a Porto Empedocle. Lo rende noto sui social la Ong Sos Mediterranee.

«La nave ha finalmente ricevuto le istruzioni per lo sbarco a Porto Empedocle, in Sicilia. I 180 sopravvissuti saranno sbarcati nel porto domani. L’inutile ritardo di questo sbarco ha messo a rischio la vita dei migranti - scrive SOS Mediterranee sui social -. Negli ultimi giorni, l’UE ha taciuto. Non abbiamo visto alcuna iniziativa per riavviare l’accordo di Malta per il trasferimento delle persone soccorse. Non c'è stato alcun segno di solidarietà con gli Stati costieri».

E, scrive ancora l’Ong, «il medico che è stato sulla Ocean Viking ieri ha confermato la nostra valutazione nel suo rapporto ufficiale alle autorità: 'Sono stato in grado di vedere un enorme disagio psicologico sulla nave tale da considerare la situazione quasi fuori controllo, per gli ospiti e l’equipaggio'».

A bordo della Ocean Viking oggi per fare i tamponi ai 180 migranti sono saliti i medici dell’Asp di Ragusa insieme a tecnici del laboratorio di analisi e sanitari dell’Usmaf che hanno raggiunto lo scafo su un’imbarcazione della Guardia Costiera. Ad accompagnarli c'era anche il direttore generale dell’Asp Ragusa, Angelo Aliquò. Tutti i migranti sono stati sottoposti a tampone e domani si dovrebbero conoscere gli esiti.

Il trasbordo dei 180 migranti salvati in acque internazionali dalla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee, sulla nave quarantena Moby Zazà, avverrà in rada a Porto Empedocle e non in porto. Al momento le operazioni, secondo quanto riferiscono fonti della Capitaneria di Porto che le coordinerà, sono previste per domani alle 8. Sulla vicenda si registra la dura protesta del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina. «Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, ritengo che non si possa dare e togliere il pos a piacimento perchè sembra una burla. Le regole? O ci sono o non ci sono. Spero che ci sia una coerenza con le disposizioni normative, non capisco perchè Porto Empedocle sia l’unico porto sicuro di tutta Italia tanto da poter far scendere tutte le ong operati in zone Sar, prima, soprattutto, che sia stata acclarata la non positività al Covid delle persone trasportate». Carmina aggiunge: «Tutto questo crea un gravissimo danno d’immagine alla nostra comunità, con forti ripercussioni economiche. Noi siamo a zero casi di Coronavirus, tuttavia siamo nell’occhio dell’attenzione internazionale». Il sindaco auspica una forma di «indennizzo e risarcimento per gli operatori commerciali e turistici».

