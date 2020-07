Canile di Messina, sospeso per la terza volta il bando per l'affidamento della gestione

Dopo un confronto con le associazioni animaliste, a seguito del sit-in organizzato questa mattina, l'Amministrazione comunale ha disposto la sospensione, per la terza volta consecutiva, del bando per l'affidamento della gestione del servizio canile, contestato da più parti.

L'assessore Massimo Minutoli ha inviato una nota d'indirizzo al dirigente che aveva predisposto le procedure, in scadenza domani (7 luglio) e al contempo rassicurato i volontari sulla volontà politica di trovare una sistemazione definitiva, in città, per i randagi. Soluzioni sfumata più volte per l'impossibilità di sviluppare il progetto su terreni idonei.

Al contempo, però, per risolvere il problema a monte bisognerà stimolare anche l'Asp per “chippare” gli animali. Il quadro è ancora in evoluzione, ma per coloro che hanno manifestato questa mattina, è arrivata una risposta importante e per certi versi, arrivati a questo punto, forse insperata.

