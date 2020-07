Messina, rifiuti abbandonati: elevati 29 verbali in vari rioni

Messinaservizi Bene Comune continua, con l'appoggio della polizia municipale, l'azione di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti e scorretti nel conferimento di rifiuti.

Tra sabato e domenica notte serrati controlli della zone nord e sud della città. Dieci cittadini multati per 600 euro ciascuno (ai sensi del decreto legislativo 152/2006) per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico sulla Statale 114, nei rioni di Contesse, Minissale, Annunziata e in via Taormina.

© Riproduzione riservata

