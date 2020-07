Cambia la toponomastica a Messina e gli indirizzi non si trovano più

Messina servizi effettua le scerbatura ma senza raccogliere le erbacce, così l'area risulta in stato di totale abbandono. La denuncia arriva da via Interdonato a San licandro alto. Erbacce e rifiuti lungo la via che porta al complesso, per non parlare del fatto che il Comune di Messina ha variato la toponomastica e ad oggi i cittadini non sarebbero stati avvisati dall'ufficio comunale, così come previsto normativamente.

Chi ha dovuto chiedere un certificato di residenza ha avuto difficoltà, perché Palazzo Zanca non riconosce più la precedente via. Un disservizio che si sarebbe palesato anche in altre zone della città.

