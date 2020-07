Diffondono foto intime di una minorenne nel Palermitano, nei guai diversi coetanei

Indagini in provincia di Palermo sulla divulgazione di immagini intime di una minore vittima di Revenge porn. Su disposizione della procura presso il Tribunale per i minorenni di Palermo (sostituto procuratore, Massimo Russo), la polizia di Stato della sezione di pg della procura di Termini Imerese, ha eseguito numerose perquisizioni nei confronti di minori ritenuti responsabili della divulgazione non autorizzata di fotografie che ritraggono una loro coetanea.

I reati contestati agli indagati sono quelli previsti dalla nuova normativa introdotta nell’agosto 2019 che punisce la «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti». Obiettivo delle indagini è stato ricostruire la rete di minori che, nel territorio termitano, utilizzando whatsapp, hanno diffuso materiale sessualmente riguardante una minore infraquattordicenne.

La tempestività dei primi accertamenti, consistiti nell’audizione dei familiari della vittima e nel sequestro dei dispositivi cellulari, sono risultati fondamentali per interrompere la diffusione delle immagini. Gli accertamenti proseguono per l’eventuale individuazione di altri che possono detenere le foto della minore.

