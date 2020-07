Appalti a Santa Caterina di Villarmosa: ai domiciliari sindaco, il suo vice e un assessore

Terremoto giudiziario al Comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta). Ai domiciliari sono finiti il sindaco, Antonino Fiaccato; il suo vice, Angelo Macaluso; e un assessore, Giuseppe Di Natale.

L'accusa è di aver concesso appalti con affidamento diretto a imprenditori "amici": 16 gli indagati, tra i destinatari del provvedimento, eseguito da carabinieri e guardia di finanza, oltre ad alcuni componenti della amministrazione comunale, anche imprenditori e dirigenti pubblici.

Ad alcuni degli indagati è contestata, tra l'altro, l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Un'associazione per delinquere che negli anni avrebbe gestito appalti "sotto soglia" per circa 7,5 milioni di euro, con affidamento diretto a imprenditori compiacenti.

Per Calogero Rizza, indicato come "interfaccia tra la politica e gli imprenditori" è stato disposto l'obbligo di dimora. Tre funzionari pubblici sono stati sospesi dal servizio per quattro imprenditori il divieto di esercitare la loro attività. Per altri tre imprenditori è stato disposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e per due liberi professionisti la sospensione dall'esercizio della professione. Avvisi di garanzia sono in corso di notifica ad altri indagati.

