Un guasto alle centraline che governano gli scambi ha mandato in tilt per oltre un'ora la stazione centrale di Messina. Il guasto ha bloccato tutti i treni in partenza e in arrivo, fino alle 11,40, quando l'inconveniente è stato risolto.

Notevoli le ripercussioni sul traffico ferroviario, sono stati messi a disposizione degli utenti bus sostitutivi, ora lentamente la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

