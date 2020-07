Differenziata a Messina, da lunedì si estende in nuove zone: ecco quali sono

"Da lunedì 27 Luglio si estenderà il servizio della differenziata in tutta le Aree Nord e Sud della città, completando le zone 4. Si inizia conferendo domenica 26 sera l'umido per lunedì. Raggiunti in 10 mesi 2/3 della città e circa 160 mila persone, un grande risultato che ci conferma al primo posto tra le città metropolitane della Sicilia". Lo dichiara il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo

“Prosegue l'impegno di Messinaservizi Bene Comune per l'organizzazione della raccolta differenziata porta a porta a Messina. Da lunedì 27 Luglio il servizio sarà esteso a tutta la zona 4 dell'Area Sud fino a fondo Fucile, via Comunale Santo, in particolare nei quartieri di Gazzi, Zir, via Umberto Bonino, Mangialupi, case Gescal, san Giovannello, Contrada Baglio, Bordonaro, Cumia, Fondo Fucile e via Comunale Santo; e nella zona 4 dell'Area Nord fino a Torrente Trapani alto, in particolare nei rioni di Viale Giostra, Villa Lina, via Palermo, Ritiro, Scala Ritiro, Contrada Badiazza, San Michele, viale Regina Margherita nel lato Nord da Giostra a Torrente Trapani, Torrente Trapani alto".

"Completati così in soli 10 mesi 2/3 della città e raggiunte circassi 160 mila persone, siamo veramente soddisfatti perché nonostante le tante problematiche non dipendenti da noi in ambito burocratico, giuridico e operativo - continua Lombardo - ora ci confermiamo la prima Città metropolitana della Sicilia come percentuale di differenziata e raggiungeremo presto, quando queste aree saranno a regime oltre il 45%".

“Si inizierà domenica 26 Luglio conferendo negli orari previsti, dalle 21 alle 5, l'umido in entrambe le zone. Ricordiamo per quanto riguarda il conferimento di vetro o carta che gli abitanti di queste nuove zone dovranno allinearsi a quanto previsto nelle loro aree e dunque, già lunedì sera 20 Luglio per martedì, i residenti dell'Area Nord dovranno conferire carta nei mastelli/carrellati blu; i residenti dell’Area Sud Vetro nei mastelli/carrellati verdi".

Lombardo poi precisa: "Per le successive volte, nel nostro sito www.messinaservizibenecomune.it troverete sempre il calendario aggiornato per il conferimento settimanale di vetro e carta, così come ogni lunedì saprete cosa conferire anche consultando le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Nel sito http://www.messinafadifferenza.it/, troverete pure i calendari completi delle differenti Aree con i materiali da conferire, giornalmente”.

“Al momento - ha detto ancora Lombardo - solo i residenti ed amministratori di condominio delle nuove zone 4 dell'Area Nord o Sud, che non hanno ancora ricevuto il Kit, potranno recarsi a partire dal prossimo martedì 14 luglio, nella sede della Terza Circoscrizione per l'Area Sud e nella sede della 5 Circoscrizione per l'Area Nord per concordare le modalità di consegna dei carrellati o mastelli”. "Chiediamo ancora una volta - conclude Lombardo - maggiore collaborazione ai cittadini, ai commercianti e agli amministratori di condominio, tutti devono rendersi conto che questo è un cambiamento epocale per la nostra città. Dopo l'estate sarà avviata l'area Centro ed entro fine anno la completeremo, estendendo così il servizio a tutta la città”.

© Riproduzione riservata