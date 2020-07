Controlli alla movida di Messina, locali sanzionati per cibo in cattivo stato di conservazione

Numerosi i controlli eseguiti dalla Polizia Municipale Sezione Polizia Specialistica di Messina guidati dal Comandante Vicario Commissario Giardina durante il fine settimana.

In particolare lungo la Riviera Nord un noto locale è stato sanzionato penalmente perché deteneva dei prodotti in cattivo stato di conservazione, sempre allo stesso locale è stata contestata la mancanza di tracciabilità per alcuni vasetti di tiramisù privi anche della prevista etichettatura ed inoltre è stato contestato l’assembramento ai tavoli.

Un altro locale sulla riviera è stato verbalizzato per la cattiva conservazione di cozze e vongole, per l'occupazione abusiva di circa 80 mq di suolo demaniale (spiaggia) per la mancanza dell etilometro e della tabella indicante il tasso alcolemico dei liquori e degli effetti sulla capacità di guida in stato di ebbrezza. Altri tre locali sono stati verbalizzati in quanto trovati aperti dopo le ore 2 in violazione all’ordinanza sindacale. Il gestore di uno di questi è stato deferito a piede libero con l’ausilio di una volante della Polizia di Stato per il reato di minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’assessore Musolino esprime apprezzamento per l’attività svolta dalla Polizia Municipale, sezione di Polizia specialistica, che con il suo operato garantisce un costante controllo a tutela della incolumità e della salute pubblica. “La quasi quotidiana contestazione di violazioni delle disposizioni sanitarie in materia di somministrazione e conservazione degli alimenti rende evidente l’importanza dell’attività svolta dalla Polizia municipale. Inoltre continuano ad essere rilevate le inosservanze alla normativa in tema di vendita di alcolici, che dimostra come sul tema ci sia molto ancora da fare in termini di informazione e di prevenzione dell’abuso del consumo di alcol. Su entrambi questi aspetti rinnovo l’invito alle associazioni di categoria per una azione sinergica per fornire agli operatori del settore il giusto supporto formativo e informativo”.

