Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, in un giorno 107 nuovi migranti sull'isola

Prima un barcone con 68 migranti a bordo e poi un secondo con 39. Sono complessivamente 107 gli extracomunitari arrivati oggi a Lampedusa (Agrigento). La Guardia costiera poi, ha agganciato, in acque italiane, una terza imbarcazione con a bordo 60 persone e sta facendo rotta verso Pozzallo (Ragusa).

A Lampedusa, durante la notte, erano invece arrivati altri 30 tunisini che erano andati ad aggiungersi ai 600 presenti nell’hotspot che ha, con un unico padiglione a disposizione, 95 posti disponibili.

Il governo nazionale si occuperà del «caso Lampedusa». Lo ha detto il sindaco dell’isola, Salvatore Martello. «Ieri sera - spiega - mi ha chiamato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e mi ha detto che si farà portavoce con il presidente del Consiglio per fare in modo che ci sia un incontro per esaminare le nostre richieste e stabilire le misure da attuare. Non lasceranno Lampedusa da sola, sono stato rassicurato».

Martello, con riferimento alla massiccia operazione di trasferimenti, aggiunge: «È evidente che non lasceranno da sola l’isola, è sotto gli occhi di tutti l’operazione massiccia che stanno facendo per trasferire, rapidamente, tutti i migranti presenti all’hotspot».

