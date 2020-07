Messina, strade illuminate "a giorno" e un'app per segnalare i guasti

Una app per segnalare i guasti e molta più luce in città a Messina. Da qualche mese il contratto da oltre 30 milioni di euro per la pubblica illuminazione ha finalmente preso velocità. Già 5000 i punti luce sostituiti e certificati. Le lampade di vecchia tecnologia, a gas per esempio, eliminate per far posto a quelle moderne a led che garantiscono maggiore durata e risparmio.

Coi soldi del Pon Metro Messina, finanziato con 5 milioni il “relamping” di 8134 punti luce. L'assessore alla Pianificazione delle risorse energetiche Francesco Caminiti punta soprattutto su un'altra novità introdotta da poco più di un mese. «Abbiamo una applicazione per smartphone che si chiama “Messina in luce”, attraverso la quale è possibile segnalare tutti i disservizi della pubblica illuminazione cittadina.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE