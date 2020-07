Ispettori ambientali a Messina, al via la formazione con l'assessore regionale Pierobon

Proseguiranno sino a venerdì gli incontri di formazione per i prossimi 100 nuovi ispettori ambientali del Comune di Messina. Oggi al PalaCultura a tenere una lezione l’assessore regionale all’Energia e rifiuti Alberto Pierobon.

I volontari dopo la formazione saranno impiegati in coordinamento con la polizia municipale per i controlli sulla raccolta differenziata e soprattutto sugli abbandoni selvaggi di rifiuti in città in orari o luoghi non previsti.

L’assessore Pierobon a margine della sua relazione ha anche parlato della gestione dei rifiuti in Sicilia e il delicato tema dell’impiantistica, soprattutto quella privata.

