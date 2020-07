Divieti di sosta per lavori sulle strade, ecco le vie di Messina interessate

Da lunedì 20 a venerdì 24, in via Luigi Capuana a Messina, tra il numero civico 20 e l’intersezione con via Gaetano Alessi, sarà vietata la sosta ed istituiti il senso unico alternato di circolazione ed il limite massimo di velocità di 20 km/h; sempre da lunedì 20 sino a venerdì 31, le limitazioni viarie interesseranno via Gaetano Alessi, nel tratto compreso tra il numero civico 5 e l’intersezione con via Altomonte. I provvedimenti viari sono stati disposti per consentire all’AMAM l’esecuzione di un intervento di manutenzione programmata sulla condotta fognaria.

Prosegue il percorso programmatico di riqualificazione del verde pubblico, come disposto dall’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli, nell’ambito degli “interventi sui prati, nelle scuole e nelle aiuole”. Pertanto sino a venerdì 31, nella fascia oraria 6 – 17.30, nelle due carreggiate di via La Farina, tra viale Europa e via Curvone Gazzi, per singoli tratti non superiori a 50 metri, sarà vietato il transito veicolare nelle corsie lato mare e monte in adiacenza allo spartitraffico di separazione, per una larghezza di 1 metro. Gli interventi dovranno essere effettuati con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.15.

Domenica 19, sempre dalle 6 alle 17.30, saranno inoltre effettuate prove di trazione per la verifica di stabilità degli alberi di pino insistenti lungo un tratto del viale Principe Umberto, tra il Sacrario Cristo Re sino al rifornimento ENI, dove sul lato valle vigeranno il divieto di transito per semicarreggiata ed il senso unico alternato e sul lato monte il divieto di sosta con rimozione coatta.

