Nubifragio su Palermo, non ancora trovati i corpi: giallo sulla coppia data per dispersa

Potrebbero essersi messe in salvo le due persone considerate vittime della furia del maltempo di ieri a Palermo.

I vigili del fuoco per tutta la notte sono rimasti al lavoro in cerca dei due corpi, che un camionista aveva raccontato di avere visto sparire sotto l'acqua alta che si era accumulata sulla circonvallazione, nella zona di viale Michelangelo. Tutti i riscontri, però, fino ad ora sono negativi.

I vigili del fuoco hanno perlustrato il sottopasso all'altezza dell'ex Motel Agip con il nucleo sommozzatori e allo stesso tempo hanno effettuato il prosciugamento dell'acqua con delle pompe ad alta portata per verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato negli abitacoli delle auto.

"Fino ad ora non abbiamo alcuna certezza circa la presenza di eventuali vittime" dice Agatino Carrolo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo che sta seguendo le operazioni nella zona dell'allagamento in viale Regione Siciliana. "L'operazione non è ancora completata e ci vorranno delle ore. Per dare notizie certe devo avere un livello di prosciugamento a livello delle auto per poterle ispezionare all'interno - prosegue il comandante -. Al momento c'è solo l'ipotesi di persone disperse, come sarebbe stato riferito da un testimone. Agli organi di polizia al momento non è arrivata alcuna denuncia di persone scomparse in relazione a questo evento atmosferico".

