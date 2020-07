Fuga dei migranti da Bisconte, De Luca chiude l'hotspot di Messina

“E’ stata disposta la chiusura dell’hotspot per migranti abusivamente realizzato all’ex caserma Gasparro di Bisconte”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che vuole mettere un punto fermo sul caso della fuga, mercoledì sera, di 24 ospiti dal centro, ancora ricercati dalle forze dell’ordine.

Il provvedimento sarà ufficializzato oggi pomeriggio alle 17, “mediante affissione all’ingresso principale dell’hotspot di Bisconte”. Una decisone storica per il sindaco, a tal punto che ha già organizzato una diretta via social in modo da rendere partecipe la cittadinanza.

“I migranti fuggono indisturbati per la città - aggiunge - mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare?”. Una vicenda definita dallo stesso De Luca nell’oggetto del suo post “il mercimonio dei migranti”, a cui dire “basta”.

