Maturità a Messina, i 34 centisti del La Farina e i 15 del Bisazza: 9 studenti con la lode

Hanno affrontato con “maturità” la prima prova importante della loro vita all'interno di una situazione inattesa costretti a rinunciare, seppur a malincuore, alle tradizionali emozioni dell'ultimo anno, volenterosi nella gestione personale degli spazi di studio, pur senza la possibilità di un confronto diretto, ma sempre sostenuti dai docenti, con competenza e tanto amore. Anche per gli alunni dell'istituto d'istruzione “La Farina Basile” il ciclo di studi scolastici si è concluso in maniera soddisfacente: 34 i diplomati del “La Farina” con 100, 9 dei quali con lode, e 12 quelli del “Basile”, di cui 2 con lode. E se al liceo classico il risultato ha confermato il trend degli ultimi anni, all'artistico l'esito andato oltre le aspettative è stato motivo di ulteriore gioia.

Grande soddisfazione da parte della dirigente scolastica Pucci Prestipino, che chiude in bellezza il suo percorso professionale (45 anni e otto mesi al servizio della Scuola) cedendo il testimone del prestigioso istituto, dopo 7 anni, a Caterina Celesti. «Me ne vado con un po' di tristezza, ma felice per quello che ho ricevuto da docenti e alunni», ha commentato, portandosi dietro il solo rammarico di non aver potuto completare il progetto di recupero e valorizzazione degli scavi ritrovati sotto l'edificio scolastico, che aveva avviato nel 2019 con il compianto assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa, il quale aveva preso a cuore l'importante ritrovamento. Della collega che subentrerà ha detto: «È una valida professionista che saprà guidare l'istituto nella nuova fase post pandemia, sicuramente molto complessa».

La Farina

Ecco i centisti del classico: Luca Colavita, Laura Maria Marino (5A); Giulia Albarino, Giorgia Caputo, Roberto Di Mario (lode), Valeria Nives D'Amico, Daniele Giuliano con lode, Gaia Francesca Laurendi (lode), Alessandra Azzurra Mangano (lode), Clara Puglisi con lode, Cristina Scorza, Giovanni Signoriello con lode, Letizia Toscano (5B); Alessandra Filocamo (lode), Alessia Di Giorgio, Emma Dolfin, Dario Mustcia, Chiara Natoli, Aurelia Maria Puliafito (5C); Placido Fornaro, Giada Francesca Gangemi con lode, Simone Orbitello con lode, Alessia Sturniolo (5D); Alberto De Domenico, Iride Diamante, Alessia Guliandolo, Martina La Rocca, Noemi Maimone, Chiara Santalco (5E); Maurizio Carbone, Emanuela Cardullo, Riccardo Giacoppo Castaldi con lode, Cristiano Mancuso, Dario Palmisano (5F).

Istituto Basile

Ecco quelli del liceo artistico: Selene Pulejo (5A arti figurative - arte del plastico pittorico); Rosaria Maria Virecci Fana (5B design-arte della moda); Cristina Capone, Giuliana Foti, Giusy Micali (5C arti figurative); Valeria Gentile, Elena Giannino con lode, Nadia Maesano, Giulia Oliva con lode (5D design-metalli-oreficeria-corallo); Ferdinando Crisafulli, Chiara Cucinotta, Sabrina La Bella (5E architettura e ambiente).

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE