Fase 3, ad Avola è disponibile un'app per l'accesso sicuro alle spiagge

Dallo scorso fine settimana ad Avola, in provincia di Siracusa, è ora possibile grazie ad un'app già disponibile su Play Store e Apple Store, 'Lidolido - in spiaggia in sicurezza", accedere in tutta sicurezza al mare, controllando già da casa la disponibilità delle numerose spiagge del litorale. A renderlo noto il Comune.

"Grazie alla tecnologia - dicono il sindaco Luca Cannata e l'assessore al Turismo Giuseppe Costanzo - possiamo davvero rendere più funzionali e allo stesso tempo maggiormente sicure tante azioni che fanno parte della nostra quotidianità. Da qui nasce Lido Lido. Semplificazione e sicurezza alla base della nostra scelta di dotarci dell'app per questa estate: il sistema, infatti, è assolutamente sicuro e garantisce la privacy di chi lo utilizza".

Il sistema è stato pensato per agevolare le persone ad andare al mare in sicurezza e nel rispetto degli altri. Con la scansione del QR code, chi arriva in spiaggia può controllare se sia stato o meno raggiunto il numero limite di capienza e capire se sia necessario spostarsi di qualche metro e accedere alla spiaggia successiva. Per aiutare avolesi e turisti, poi, è stato istituito un servizio di steward gestito dai volontari di "Misericordia" in aggiunta al servizio di salvataggio già presente con diverse postazioni.

