Focolai di Coronavirus in Sicilia, positivi 5 componenti di una famiglia nel Catanese

Due distinti focolai di Coronavirus mettono in allarme la provincia di Catania. A Misterbianco, infatti, sono risultate positive sette persone tra cui cinque componenti di una famiglia ed alcuni loro amici. Lo ha reso noto l’Asp del capoluogo etneo.

Secondo quanto si apprende, uno dei pazienti risultati positivi è stato ricoverato e gli altri sei sono in isolamento e presentano una 'sintomatologia lieve' o del 'tutto asintomatica'.

Riscontri positivi, invece, dai due pazienti del mini-focolaio individuato a Gravina di Catania. Si tratta di una coppia che era finita al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi con sintomi lievi e che adesso è risultata guarita.

Non solo la provincia etnea, anche in quella messinese nelle scorse ore si sono registrati nuovi casi di contagio. Tre pazienti dell'Istituto Ortopedico di Ganzirri, infatti, sono risultati positivi al tampone per il Covid19.

Due di loro provenivano da Enna e da Catania, mentre un terzo sarebbe originario della provincia di Agrigento ma residente a Messina. I tre sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive del Policlinico di Messina.

