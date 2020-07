Messina, giallo in contrada Papardo: 50enne trovato morto con un sacchetto in testa e le mani legate

Un 50enne è stato trovato morto nella sua casa di contrada Papardo a Messina con un sacchetto di plastica in testa e le mani legate. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, intervenuti dopo l'allarme lanciato da un conoscente della vittima. Sul posto anche un'ambulanza del 118, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo i primi accertamenti, il decesso sarebbe avvenuto almeno dodici ore prima del ritrovamento. Nonostante le modalità anomale, l’ipotesi più accreditata conduce al suicidio. Indagano i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Messina Centro e della Stazione di Faro Superiore.

© Riproduzione riservata