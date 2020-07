Viadotti e gallerie sulla A18 e sulla A20, al via i controlli del Cas

Saranno monitorati le 192 gallerie, i viadotti e i ponti delle autostrade siciliane gestite dal Cas. Saranno inoltre istituiti sei distaccamenti mobili dei vigili del fuoco, grazie ad una convenzione con il comando regionale, in prossimità delle principali gallerie dell'A18 e dell'A20.

Ogni squadra attiva 24 ore su 24 sarà in grado di intervenire entro dieci minuti. Dopo il blocco dovuto al Covid 19 l'ufficio contratto si è rimesso in moto.

Per le verifiche su ponti e gallerie sono disponibili oltre sei milioni di euro. Il direttore del Cas, Salvatore Minaldi ha annunciato inoltre che da un giorno all'altro dovrebbe essere fissata la riunione in prefettura per gli accorgimenti da attuare per eliminare le code tra Rometta e Messina.

