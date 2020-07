Pochi anestesisti: sospese le attività operatorie a Barcellona, Milazzo e Lipari

La carenza di anestesisti rianimatori ha provocato l'improvvisa sospensione di qualsiasi intervento operatorio nei presidi ospedalieri di Barcellona, Milazzo e Lipari.

Sono bastate poche righe del responsabile dell'Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione degli ospedali riuniti di Milazzo, Barcellona e Lipari, dottor Giovanni Pagano, per evidenziare una crisi - strisciante da mesi e adesso divenuta più grave per la riattivazione del presidio ospedaliero di Barcellona - che adesso ha di fatto causato la sospensione, già dal 18 luglio scorso, di tutte le “sedute operatorie in ordinario” che dovevano tenersi nei tre ospedali.

