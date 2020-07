Mafia nigeriana, nuovo blitz in Sicilia: in 28 fermati nel Catanese

Nuova operazione contro la mafia nigeriana in Sicilia. La polizia di Stato di Catania, su delega della Dda etnea, ha eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 28 persone, prevalentemente nigeriane, appartenenti alla confraternita cultista dei Maphite, organizzazione criminale transnazionale con sede in Nigeria e basi nei Paesi europei ed in diverse regioni italiane.

In particolare è stata decapitata la cellula operativa siciliana Family Light house of Sicily; gli investigatori hanno arrestato il capo dell'organizzazione, i suoi responsabili di zona ed altri affiliati rintracciati nel resto della Penisola. Nel corso delle indagini è stato possibile documentare diversi summit svolti tra i vertici dell'organizzazione.

Pochi giorni fa un altro blitz aveva colpito la mafia nigeriana: 47 fermi eseguiti ancora una volta dalla polizia per associazione mafiosa, tratta di esseri umani droga e sfruttamento della prostituzione tra la Sicilia e il Centro Italia.

L'associazione, in quel caso, era la Supreme Eiye Confraternity o EIYE, radicata in Nigeria ma diffusa in molti Stati europei ed extraeuropei ed equiparata per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali.

