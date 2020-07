Messina, vigili del fuoco salvano un cane finito in una trappola per cinghiali a Castanea

Vicenda a lieto fine per un cane. I vigili del fuoco di Messina, diretti dal caposquadra Giuseppe Arena, sono intervenuti a Castanea per prestare soccorso ad un cane, finito in una trappola per cinghiali.

L'animale visibilmente provato e impaurito mordeva facilmente e si è reso necessario l'intervento del veterinario in servizio all'Asp che ha provveduto a sedare l'animale. Il cane è stato trasportato nell'ospedale veterinario per le cure del caso.

