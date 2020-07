Alcol e musica nei locali, stretta a Letojanni: ecco la nuova ordinanza

Il sindaco di Letojanni ha regolamentato la vendita di alcol e la diffusione di musica nei locali. Con l'avanzare dell'estate, aumentano turisti e visitatori, e molti frequentano bar e pub. Il primo cittadino, Alessandro Costa, ha dunque emanato un'ordinanza per evitare il rischio che si formino assembramenti.

A partire da venerdì scorso, perciò, gli esercizi di vicinato non possono più vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (di qualsiasi gradazione) prima delle 7 e dopo le 21. Il divieto non si applica ai laboratori artigianali (come gelaterie, gastronomie e rosticcerie).

Per quanto riguarda l'intrattenimento musicale, è consentito fino alle 2 da giugno a settembre, da dicembre al 6 gennaio e nei giorni prefestivi e festivi; dovrà invece essere interrotto a mezzanotte in tutte le altre date comprese tra ottobre e maggio.

