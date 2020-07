Coronavirus, tre nuovi casi in Sicilia: raddoppiano i pazienti in terapia intensiva

In Sicilia nelle ultime 24 ore si registrano tre nuovi casi di contagio da Coronavirus. Il dato è decisamente migliore rispetto agli ultimi quando si era arrivati in doppia cifra. Raddoppiano, però, i ricoveri in terapia intensiva che passano da 2 a 4. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute.

I casi totali di Covid 19 salgono così a 3.196 mentre attualmente risultano positivi in 194, di cui 22 ricoverati in ospedale, 4 come detto in terapia intensiva e 168 in isolamento domiciliare. Sono 1.278 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore e rimangono fermi i decessi: 283.

