Il ritorno a scuola si avvicina, a Messina caccia a nuovi spazi da adibire ad aule

Lavori e nuovi spazi. A 50 giorni dalla prima campanella del nuovo anno scolastico Comune e Città Metropolitana di Messina stanno provando, da una parte a mettere in sesto il maggior numero di spazi disponibili all'interno degli edifici scolastici e dall'altra stanno battendo la città cercando aiuti esterni.

La Città Metropolitana da questo pomeriggio inizierà a valutare le offerte che sono arrivate in risposta alla manifestazione d'interesse lanciata la scorsa settimana per recuperare spazi pronto uso a Messina, Santa Teresa e Sant'Agata Militello, dove però il problema è stato risolto “in house” con la cessione di aule in esubero di altro istituto a chi ne aveva bisogno.

Le offerte non sono mancate e sarebbero già sette o otto quelle pervenute, per la verità, anche da comuni diversi da quelli in cui maggiore è la difficoltà di recuperare aule. Anche il Comune ha pronta la stessa manifestazione d'interesse ma nel frattempo alcuni contatti informali sono già partiti.

